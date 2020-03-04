https://static.news.ru/photo/f166e7a2-5e05-11ea-b39b-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Спутник» Фото: Art Pictures Studio

Фантастический триллер «Спутник» режиссёра Егора Абраменко примет участие в международном кинофестивале. Событие Tribeca Film Festival состоится в Нью-Йорке.

Смотр будет проводиться с 15 по 26 апреля 2020 года. Показ российского фильма пройдёт в рамках программы Midnight, посвящённой экшенам, научно-фантастическим фильмам и хоррорам, сообщает Kinometro.ru.

Ленту представят продюсеры Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Фёдор Бондарчук и Илья Стюарт, а также сам Абраменко.

Фильм рассказывает о советском космонавте, вернувшемся на Землю после неизвестного инцидента, во время которого погиб его коллега. Выживший утверждает, что столкнулся с инопланетной формой жизни.

Как писал NEWS.ru, российский мини-сериал «Алиса» стал участником конкурсной программы пилотных эпизодов американского кинофестиваля South by Southwest (SXSW). Проект стал продолжением одноимённого короткометражного фильма, снятого в 2018 году.