https://static.news.ru/photo/4858900e-6934-11ea-86df-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Бегущий по лезвию» Фото: Warner Bros.

Компания «Иноекино» сообщила о переносе выхода на большие экраны фильма британского режиссёра Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» на неопределённый срок. Картина должна была впервые выйти в полноценный прокат в России.

В связи с этим отменены все предпремьерные показы, которые должны были состояться в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Зрителям вернут деньги за билеты, говорится в соцсети дистрибьютора.

Это ни в коем случае не отмена! Мы выпустим фильм, когда ситуация для его показа и просмотра в кинотеатрах станет более благоприятной, — сообщает пресс-служба «Иноекино».

Как писал NEWS.ru, картину должны были показать в кинотеатрах 50 городов в формате 2К и 4К.