https://static.news.ru/photo/c2a66c5c-daa3-11e9-b407-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Российский анимационный мультфильм «Снежная королева: Зазеркалье» поборется за звание лучшего на ежегодном международном кинофестивале «Ниагара-Фолс», который проходит в американском городе Нью-Йорк. Открытие фестиваля состоялось 18 сентября.

В общей сложности в «Ниагара-Фолс» покажут 73 картины. Из них 27 — это игровое полнометражное кино, 44 короткометражных фильма и две анимационные ленты.

Вторым мультфильмом на фестивале станет результат сотрудничества пяти стран — «Сержант Стабби: Американский герой». В его создании принимали участие авторы и художники из Ирландии, Великобритании, Франции, Канады и США.

Генеральный продюсер компании — создателя «Снежной королевы» Юрий Москвин рассказал журналистам о важности попадания в конкурсную программу.

Каждый новый фестиваль даёт стимул уделять работе ещё больше внимания, постоянно совершенствуясь. Мы рады, что наш мультфильм получает не только зрительское, но и профессиональное признание, — приводит ТАСС слова Москвина.

Продюсер подчеркнул, что ещё 10 лет назад Россия практически не упоминалась в контексте мировой анимации.

Как ранее писал News.ru, участники Нью-Йоркского кинофестиваля 27 сентября первыми увидят новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец», бюджет которого составил $125 млн.