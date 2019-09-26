https://static.news.ru/photo/81b8206a-e060-11e9-bccf-fa163e074e61_660.jpg Фото: rgb fotografie/imagebroker.com/Global Look Press

Министерство культуры России начнёт финансировать зарубежные фильмы, в которых миноритарное участие принимают российские компании.

При этом выделение средств возможно, только если лента получит статус «национального кино»: съёмочная группа будет состоять из иностранцев не более чем на 30%, продюсер и половина инвестиций — российскими, а основной язык — русским, передаёт «Коммерсант».

Каждая такая картина может получить 10–12 млн рублей. Планируется привлекать продюсеров из-за рубежа, которые смогут обеспечить попадание кино на фестивали.

С таким ресурсом можно рассчитывать и на берлинского «Медведя», и на каннскую Пальмовую ветвь, — отметили в министерстве.

Первый конкурс на получение денег состоялся 25 сентября. Он включал семь заявок, среди которых драма-триллер о рок-группе из США продюсерской компании «Метрафильмс», ужастик от компании Тимура Бекмамбетова Bazelevs и драма режиссёра Юхо Куосманена от компании СТВ.

В ведомстве считают схему актуальной после неудач россиян в международном прокате.

Ранее News.ru писал, что Фестиваль российского кино при поддержке Минкультуры РФ проходит в Милане с 23 по 27 сентября. Мероприятие открыл фильм режиссёра Рустама Хамдамова «Мешок без дна».