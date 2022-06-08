Российский кинотеатр потребовал у Голливуда $2.9 млн за Бэтмена

Фото: Warner Bros/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иркутский кинотеатр New Cinema намерен потребовать у Голливуда денежную компенсацию в связи с убытками из-за отмены показа фильма «Бэтмен» в России. Сумма, которую заведение планирует получить, составляет $2.9 млн, сообщает агентство IrkutskMedia.

По мнению прокатчика, компания Universal Pictures нарушила договор о сотрудничестве, в связи с чем кинотеатр потерял возможную многомиллионную прибыль.

Между нашей компанией и Universal Pictures заключен договор на демонстрацию фильма "Бэтмен". Фильм до сих пор лежит у нас на серверах, но нет ключа, чтобы его демонстрировать. Его просто не прислали. Это прямое нарушение действующего договора, — поделился с Коммерсантом управляющий заведения Егор Иваненко.

Размер компенсации рассчитан из прогнозируемой выручки за показ фильма. По словам представителя кинотеатра, в успехе картины он не сомневался, поэтому сумма требуемой выручки настолько велика.

Договоры у нас довольно жесткие. Когда кинотеатры нарушают их, в части количества сеансов, кинозалов или мест в них, им грозят очень серьезные штрафы. Поэтому кинотеатры стараются работать в правовом поле, — отметил Иваненко.

Напомним, 1 марта голливудская кинокомпания Universal Pictures отменила премьерные показы в России. Причиной этих действий стала военная спецоперация, проводимая на территории Украины.