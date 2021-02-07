Российский фильм побил рекорд по сборам в кинотеатрах в период пандемии

https://static.news.ru/photo/56a9d452-6973-11eb-8181-96000091f725_660.jpg Елена Валюшкина и Екатерина Вилкова в фильме «Последний богатырь: Корень зла» Фото: Yellow, Black & White

Фильм «Последний богатырь: Корень зла», вышедший в прокат 1 января 2021 года, собрал рекордные для периода пандемии два миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной информационной системы о показе фильмов в кинозалах.

Сиквел «Последнего богатыря» режиссёра Дмитрия Дьяченко стал четвёртым российским фильмом, собравшим такие сборы, и первым — в период пандемии. Ленту посмотрели около семи миллионов человек, при этом в кинотеатрах удавалось соблюдать ограничительные меры, в том числе по снижению заполняемости зала. Только с 22 января было разрешено заполнять зал с 25 до 50%.

Как сообщал NEWS.ru, кассовые сборы в российских кинотеатрах сократились на 58,8% в 2020-м по сравнению с 2019 годом, рассказали представители Фонда кино. Всего зрители потратили на просмотр лент в залах 22,8 млрд рублей ($341 млн), что соответствует 88,7 млн билетов, 68,6% из них реализовали в первые три месяца 2020-го.