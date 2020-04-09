Российский фильм «Папа, сдохни» получил 100% на сайте Rotten Tomatoes

Фильм «Папа, сдохни» российского режиссёра Кирилла Соколова получил 100% на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. Сейчас на сайте подгружены две рецензии от профессиональных критиков.
Также высокий показатель в 95% лента
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Картина рассказывает о парне по имени Матвей, который приходит домой к своей девушке, чтобы убить её отца, коррумпированного полицейского. В итоге встреча героев оборачивается кровавой бойней.
Как писал NEWS.ru, фильм российских режиссёров Ильи Хржановского и Екатерины Эртель «Дау. Наташа» получил приз Берлинского кинофестиваля за лучшую операторскую работу.
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