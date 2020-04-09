Российский фильм «Папа, сдохни» получил 100% на сайте Rotten Tomatoes

https://static.news.ru/photo/905a4658-7a3d-11ea-ac8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Фильм «Папа, сдохни» российского режиссёра Кирилла Соколова получил 100% на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. Сейчас на сайте подгружены две рецензии от профессиональных критиков.

Также высокий показатель в 95% лента получила после 21 положительной рецензии и одной негативной от пользователей сайта. Средняя оценка зрителей, согласно агрегатору, составляет 7,4/10.

Как отмечает «КиноПоиск», о фильме «Папа, сдохни» положительно отозвались многие издания, среди которых The Hollywood Reporter, The Film Stage, Film School Rejects, Starburst и Movie Nation.

Картина рассказывает о парне по имени Матвей, который приходит домой к своей девушке, чтобы убить её отца, коррумпированного полицейского. В итоге встреча героев оборачивается кровавой бойней.

Как писал NEWS.ru, фильм российских режиссёров Ильи Хржановского и Екатерины Эртель «Дау. Наташа» получил приз Берлинского кинофестиваля за лучшую операторскую работу.