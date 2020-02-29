Фильм российских режиссёров Ильи Хржановского и Екатерины Эртель «Дау. Наташа» получил приз Берлинского кинофестиваля за лучшую операторскую работу.
Картина рассказывает о жизни советского физика Льва Ландау. «Дау. Наташа» является одним из эпизодов проекта — это новелла про допрос буфетчицы Наташи, имеющей тайный роман с женщиной, - пишет ТАСС.
Оператор-постановщик картины – немец Юрген Юргес.
Как писал NEWS.ru, продюсерская компания «Феномен Филмз» посчитала необоснованным обвинение фильма «Дау» в пропаганде порнографии. Авторы картины через суд потребовали отменить решение Минкульта России об отказе выдать прокатное удостоверение.
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