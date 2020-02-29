Фото: arte France Cinéma

Фильм «Добро пожаловать в Чечню» Дэвида Франса отмечен призом зрительских симпатий в программе «Панорама» Берлинского международного кинофестиваля.

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Берлинале. Картина номинанта премии «Оскар» повествует о людях, которые помогали представителям ЛГБТ выехать из Чеченской Республики. В рамках «Панорамы» традиционно демонстрируются новые авторские фильмы,...