https://static.news.ru/photo/dba95aca-258a-11ea-8387-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Зелёная книга» Фото: Amblin Partners

Фильм «Зелёная книга» американского режиссёра Питера Фарелли российские зрители назвали лучшим в 2019 году.

Опрос среди россиян провёл интернет-сервис «КиноПоиск». Главными зарубежными картинами также стали «Джокер» Тодда Филлипса и «Мстители: Финал» братьев Руссо, сообщает РИА Новости.

«Балканский рубеж» Андрея Волгина оказался наиболее востребованным отечественным фильмом. В тройку лидеров попали «Текст» Клима Шипенко и «Завод» Юрия Быкова.

При отборе победителей учитывались рейтинг и количество оценок картин, которые выходили в России в период с 1 декабря 2018 по 1 декабря 2019 года. Все названные ленты собрали больше 100 тысяч оценок на «КиноПоиске».

Как писал NEWS.ru ранее, пользователи социальной сети «Одноклассники» выбрали победителей премии «Самый ОК!». В номинации «Фильм года» победил фильм «Т-34», набравший 59% голосов.