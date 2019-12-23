Фильм «Зелёная книга» американского режиссёра Питера Фарелли российские зрители назвали лучшим в 2019 году.
Опрос среди россиян провёл интернет-сервис «КиноПоиск». Главными зарубежными картинами также стали «Джокер» Тодда Филлипса и «Мстители: Финал» братьев Руссо,
«Балканский рубеж» Андрея Волгина оказался наиболее востребованным отечественным фильмом. В тройку лидеров попали «Текст» Клима Шипенко и «Завод» Юрия Быкова.
При отборе победителей учитывались рейтинг и количество оценок картин, которые выходили в России в период с 1 декабря 2018 по 1 декабря 2019 года. Все названные ленты собрали больше 100 тысяч оценок на «КиноПоиске».
Как писал NEWS.ru ранее, пользователи социальной сети «Одноклассники» выбрали победителей премии «Самый ОК!». В номинации «Фильм года» победил фильм «Т-34», набравший 59% голосов.
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