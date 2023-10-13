Российские музыканты рассказали о записи саундтрека к фильму «Дэдпул-3» Гитарист группы Lori!Lori! рассказал о записи саундтрека к фильму «Дэдпул-3»

Фото: Marvel/Disney

Музыка российской рок-группы Lori!Lori! может появиться в третьей части фантастического боевика «Дэдпул», рассказал NEWS.ru гитарист бэнда Александр Ильчук. Он отметил, что на текущей стадии переговоров имеются некоторые проблемы, но представители Marvel не дают конкретных ответов.

Лейбл ведет переговоры о том, чтобы нашу песню использовали в качестве официального саундтрека к фильму «Дэдпул-3». Есть определенные проблемы, нам ничего не говорят по этому поводу. Но мы отправили много материала. Всегда готовы к таким вещам, но пока мы заняты подготовкой к концертам, — рассказал Ильчук.

Съемки фильма уже начались, а премьера картины запланирована на май 2024 года. Главные роли в ней исполнят Райан Рейнольдс, Морена Баккарин, Хью Джекман, Дженнифер Гарнер, Мэттью Макфэдиен, Роб Делани и другие. Предыдущие две части выходили в 2016 и 2018 годах. В сентябре режиссер Шон Леви сообщал, что команда «Дэдпула-3» успела отснять около половины материала прежде, чем забастовка Гильдии киноактеров остановила производство.

Ранее английская актриса Эмма Коррин заявила в интервью, что хочет исполнить роль отрицательного персонажа в фильме «Дэдпул-3». По ее словам, роль злодея станет для нее новым опытом.