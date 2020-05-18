Российские кинотеатры в 2019 году поставили рекорд по кассовым сборам

https://static.news.ru/photo/6d32ef5a-9918-11ea-a37a-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Совокупные кассовые сборы кинопроката в России за 2019 год составили 55,5 млрд рублей, что является самым высоким показателем за всю историю отечественной киноиндустрии.

Как передаёт «Интерфакс», такие данные содержатся в ежегодном исследовании, подготовленном Фондом кино. За 2019 год в кинотеатрах РФ было продано 219,4 млн билетов. Темпы роста к показателям 2018 года составили 10,3% по кассовым сборам и 9,5% по проданным билетам.

Рост кинорынка в 2019 году в основном был обусловлен голливудскими премьерами. В частности, фильмы «Король Лев» и «Мстители: Финал» собрали в прокате более 2,5 млрд рублей каждый. Всего на долю зарубежных фильмов пришлось 43,2 млрд рублей.

Российские фильмы собрали 12,3 млрд рублей (22,1% от совокупных сборов). В 2018 году отечественное кино было успешнее — 13,8 млрд рублей кассовых сборов. Третий год подряд на российские фильмы приходят более 50 млн зрителей.

По данным информационно-аналитического издания Фонда кино, на конец 2019 года в России было 2096 действующих кинотеатров и 5597 кинозалов. Состоялось 10,5 млн сеансов, средняя стоимость билета составила 252,8 рубля.

Как писал NEWS.ru, Минфин РФ посчитал, что кинопрокат в России не нуждается в дополнительной государственной поддержке. Представители ассоциации кинодистрибьютеров ранее просили кабмин включить отрасль в перечень пострадавших от пандемии коронавируса.