https://static.news.ru/photo/f850c2d8-5976-11ea-8962-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кинотеатры России вышли на первое место в Европе по посещаемости. В общей сложности в 2019 году в них побывало 219,4 млн зрителей.

Наряду с РФ в пятёрку стран с наиболее высокой посещаемостью кинотеатров вошли Великобритания, Германия, Италия и Испания.

В отечественном Фонде кино отметили, что наибольшее количество зрителей собирали ленты «Король Лев», «Мстители: Финал», «Холодное сердце-2» и «Джокер». Приблизиться к ним по посещаемости смог только один российский фильм – «Т-34», сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что фильм «Лёд-2» стал лидером российского проката. За четыре дня он собрал 577,3 млн рублей.