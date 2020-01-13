https://static.news.ru/photo/765d3bfe-3616-11ea-a2a4-fa163e074e61_660.jpg Кадр из анимационного фильма «Дочь» Фото: DaughterAnimatedDrama/facebook.com

Эмигрантка из России Дарья Кащеева получила номинацию кинопремии «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».

Её работе под названием «Дочь» составят конкуренцию Hair Love американца Мэттью Черри, «Китбуль» американки Розаны Салливан, Memorable француза Бруно Колле, и «Сестра» американки Сики Сон.

92-я церемония вручения наград премии «Оскар» пройдёт в Лос-Анджелесе 10 февраля. 13 февраля были объявлены все номинанты.

Как писал NEWS.ru ранее, картина «Дылда» российского режиссёра Кантемира Балагова, попавшая в шорт-лист кинопремии «Оскар», не получила номинацию.