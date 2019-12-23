Американский журнал Rolling Stone включил «Елену» российского режиссёра Андрея Звягинцева в список 50 лучших фильмов 2010-х годов.
Картина
Выдающийся российский современный режиссёр Андрей Звягинцев снимает в мельчайших подробностях моральный драматический триллер в духе Хичкока, — говорится в комментарии экспертов.
Второе место заняла «Социальная сеть» Дэвида Финчера, рассказывающая о том, как зарождалась социальная сеть Facebook. Третью строчку заняла картина «Корпорация „Святые моторы“» режиссёра Леоса Каракса.
Как писал NEWS.ru, ранее фильм «Зелёная книга» американского режиссёра Питера Фарелли российские зрители назвали лучшим в 2019 году. Опрос среди россиян провёл интернет-сервис «КиноПоиск».
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