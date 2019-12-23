https://static.news.ru/photo/7c1cb886-2594-11ea-9f2e-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Елена» Фото: AR Films

Американский журнал Rolling Stone включил «Елену» российского режиссёра Андрея Звягинцева в список 50 лучших фильмов 2010-х годов.

Картина заняла 42-ю строчку рейтинга, лидером которого стал обладатель премии «Оскар» в трёх номинациях «Лунный свет».

Выдающийся российский современный режиссёр Андрей Звягинцев снимает в мельчайших подробностях моральный драматический триллер в духе Хичкока, — говорится в комментарии экспертов.

Второе место заняла «Социальная сеть» Дэвида Финчера, рассказывающая о том, как зарождалась социальная сеть Facebook. Третью строчку заняла картина «Корпорация „Святые моторы“» режиссёра Леоса Каракса.

Как писал NEWS.ru, ранее фильм «Зелёная книга» американского режиссёра Питера Фарелли российские зрители назвали лучшим в 2019 году. Опрос среди россиян провёл интернет-сервис «КиноПоиск».