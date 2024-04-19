Рок-легенды, возвращение Черкасова, клубы: чем удивит новый сезон «Мосгаза»

Фото: Окко

Марина Александрова в сериале «Дело № 10: Метроном»

Сегодня, 19 апреля, стала известна дата показа первой серии нового сезона сериала «Мосгаз». Когда состоится премьера, чем удивит продолжение детектива, увидят ли зрители майора Черкасова?

О чем новый сезон сериала «Мосгаз»

10-й сезон картины выйдет под названием «Дело № 10: Метроном». Главной интригой продолжения полюбившегося зрителям многосерийного фильма станет возможное появление героя Андрея Смолякова майора Черкасова.

В 9-м сезоне герой вышел на пенсию, но все же решил вернуться, чтобы поставить точку в последнем расследовании, однако ему не удается победить в схватке со злоумышленником. Черкасова ранили, он остался в горящем доме. До настоящего момента многие зрители думают, что майор выжил, потому что его смерть не была показана в сериале.

Действие нового сезона разворачивается в 1982 году в Москве. В продолжении ленты «Мосгаз» в Московском уголовном розыске (МУР) происходят большие перемены. Сотрудники майора Черкасова оперуполномоченные Соня Тимофеева, Алексей Гаркуша и Егор Осадчий из-за исчезновения руководителя оказываются сами по себе, а амбициозный майор Виктор Ковалев стремится занять пустующее место главы оперативной группы.

Фото: Окко Андрей Мерзликин в сериале «Дело № 10: Метроном»

Несмотря на перестановки, сотрудники МУРа расследуют новое запутанное дело. Во время концерта погибает известный эстрадный артист и сотрудник «Москонцерта» Андрей Гринякин. Все указывает на то, что кто-то предпринимает попытки замять дело. Тимофеева втайне от всех начинает вести собственное расследование. Понять, что происходит в «Москонцерте», пытается и Ковалев.

Выясняется, что «Москонцерт» ведет подпольную деятельность, которую покрывают влиятельные люди. Расследование приводит оперативников в закрытый клуб «Арлекино». По словам съемочной группы, это место является знаковым в фильме, поэтому для него специально выстроили декорации, которые получились достаточно яркими.

Съемки новых эпизодов проходили под руководством режиссера Евгения Звездакова. Он знаком с проектом и командой, поскольку ранее работал над тремя предыдущими сезонами «Мосгаза»: «Паук», «Шакал» и «Последнее дело майора Черкасова».

«Будет во всех смыслах новый сезон „Мосгаза“, непохожий на все остальные. „Дело № 10: Метроном“ — это больше психологический детектив. И я бы даже назвал его музыкальным детективом, так как одно из важных мест действия истории — закрытый клуб „Арлекино“, куда были вхожи партийные боссы и московская богема», — рассказал Звездаков.

Он добавил, что в картине будет много музыкальных номеров, которые будет показаны на сцене в закрытом клубе «Арлекино». По словам режиссера, над этими эпизодами «было очень интересно поработать».

Фото: Окко Марина Александрова в сериале «Дело № 10: Метроном»

Какие актеры сыграли в сериале «Мосгаз»

Над многосерийным фильмом, как и раньше, работала студия «Русский проект». Продюсерские кресла заняли Константин Эрнст и Денис Евстигнеев. Сценарий написали Михаил Зубко и Анастасия Рогова.

К своим ролям в детективной драме вернутся Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Алексей Бардуков и Александр Голубев. Артисты признались, что буквально обжились в сериале.

«Всю линейку проекта выделяет фанатичная преданность своему делу основных героев. В новом сезоне будет показано прекрасное время — это время становления альтернативной музыки и подпольных рок-клубов. С одной стороны, я улыбаюсь, когда играю следователя, который борется с нелегальными концертами, с другой стороны, я сам на них вырос и формировался. Особая радость, что у нас будут кадры, на которых можно увидеть молодых будущих рок-легенд, таких как Слава Бутусов, например. Знаменитый клуб "Арлекино" — легендарное место», — рассказал Мерзликин.

Тем не менее сериале в «Дело № 10: Метроном» появятся новые герои. Их сыграли Ольга Лерман (она осталась в ленте после девятого сезона), Игорь Золотовицкий, Сергей Шакуров, Федор Лавров, Артур Ваха, Эдуард Чекмазов, Евгений Антропов, Виктория Агалакова, Павел Юдин и другие.

«Хотелось бы еще отметить нашу новую главную героиню Машу, ее играет Ольга Лерман. Она была в прошлом сезоне, и это большая удача, что она осталась в сериале. Аналитические способности и навыки врача-психиатра ее героини помогают давно знакомым зрителям героям в расследовании сложного дела», — рассказал Звездаков.

Фото: Окко Федор Лавров в сериале «Дело № 10: Метроном»

Когда выйдет новый сезон «Мосгаза»

Премьера нового сезона «Мосгаза» состоится 29 апреля. Первую серию можно будет увидеть в онлайн-кинотеатре Okko. Даты телепремьеры пока не раскрываются.

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