Родные рассказали о «второй жизни» Анастасии Заворотнюк

https://static.news.ru/photo/05757678-189b-11eb-8804-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк поблагодарили медиков за подаренную ей «вторую жизнь». Соответствующее обращение размещено в Instagram-аккаунте поддержки, который ведёт окружение актрисы.

3 апреля Анастасии Заворотнюк исполнилось 50 лет. По словам близких актрисы, это был очень важный для всех них день. В адрес юбиляра пришло большое количество поздравлений, пожеланий и цветов

Благодарим всех за этот Праздник, за вашу любовь, за теплоту, за потрясающую поддержку! Это дает огромную силу и помогает двигаться вперед, — говорится в сообщении.

Особую благодарность родные выразили лечащим врачам актрисы совершившим «рукотворные чудеса» и подарившим Анастасии «вторую жизнь».

Всем вам и вашим близким желаем крепкого здоровья и благополучия! Пусть все самое лучшее случается в вашей жизни. А мы верим в чудо и бесконечно рады, что вы верите вместе с нами. Нашими общими молитвами продолжается жизнь, — написали авторы сообщения.

Сообщения о том, что звезде сериала «Моя прекрасная няня» поставлен диагноз рак мозга, СМИ сообщили в августе 2019 года. Родные актрисы долгое время не давали никаких комментариев, но позже признали, что Анастасия Заворотнюк лечится от глиобластомы.

Ранее профессор и член-корреспондент РАН Пётр Чумаков, принимавший участие в лечении онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, раскрыл подробности её состояния. По словам специалиста, оно оставляет желать лучшего и вряд ли артистка сможет вернуться к прежней работе. Об этом писал NEWS.ru.