«Родные» Аксёнова возглавили российский кинопрокат

https://static.news.ru/photo/812f22b6-6f3d-11eb-b1a2-96000091f725_660.jpg Сергей Бурунов Фото: sergeyburunovofficial/instagram.com

Комедийная мелодрама «Родные» в минувшие выходные стала лидером российского проката, собрав 200,9 млн рублей. Картина режиссёра Ильи Аксёнова вышла на экраны кинотеатров 11 февраля.

Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com. В фильме снялись Сергей Бурунов и Ирина Пегова, Семён Трескунов и Катерина Беккер, а также певица Монеточка.

Американский мультфильм «Душа», в прокате находящийся с 21 января, на этих выходных собрал 145,5 млн рублей, что гарантировало ему второе место.

Третье место по сборам заняла ещё одна российская комедия Love режиссёра Игоря Твердохлебова. Её кассовые сборы за выходные составили 48 млн рублей. Фильм с участием Сергея Светлакова, Юрия Стоянова, Марии Мироновой, Тимура Батрутдинова, Ксении Собчак и Екатерины Варнавы также появился в прокате 11 февраля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фильм «Последний богатырь: Корень зла», вышедший в прокат 1 января 2021 года, собрал рекордные для периода пандемии два миллиарда рублей. Сиквел «Последнего богатыря» режиссёра Дмитрия Дьяченко стал четвёртым российским фильмом, собравшим такие сборы, и первым — в период пандемии. Ленту посмотрели около семи миллионов человек.