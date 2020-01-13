https://static.news.ru/photo/8867f610-3632-11ea-b14c-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Дылда» Фото: nonstopkino.ru

Продюсер «Дылды» Александр Роднянский заявил, что создатели картины довольны тем, что она вошла в шорт-лист номинантов на премию «Оскар». По его словам, за попадание в номинацию боролись сразу 94 ленты, но составить конкуренцию корейскому фильму «Паразиты» какой-либо из них будет очень сложно, пишет «Парламентская газета».

Мы попали в десятку — уже хорошо. Было понятно, что судьба «Оскара» в этом году была решена, потому что «Паразиты» — очевидный лидер, для всех остальных борьба была, скорее, за номинацию, — заявил Роднянский телеканалу «360».

Ранее стало известно, что «Дылда» не получила номинацию на «Оскар» после попадания в шорт-лист премии. На «Лучший зарубежный фильм» номинированы «Тело Христово» поляка Яна Комаса, македонская «Страна мёда» Тамары Котевской и Любомира Стефанова, «Отверженные» француза Ладжа Ли, «Боль и слава» Педро Альмодовара и «Паразиты» южнокорейца Пон Джун Хо.

Роднянский отметил, что у «Дылды» и без номинации на «Оскар» очень «хорошая судьба». По словам продюсера, фильм получил две награды в Каннах, был приглашён на все главные фестивальные площадки мира и вышел в прокат во всех странах мира.

Ранее NEWS.ru писал, что российская актриса Виктория Мирошниченко была выдвинута на премию Европейской киноакадемии в номинации «Лучшая актриса» за роль в фильме «Дылда».