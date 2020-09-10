Роднянский поддержал новые правила «Оскара»

https://static.news.ru/photo/d5de5b54-f36b-11ea-8e33-fa163e074e61_660.jpg Александр Роднянский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кинопродюсер Александр Роднянский поддержал новые требования, которые Американская киноакадемия планирует ввести для категории «Лучший фильм». Правила начнут действовать для фильмов выпуска 2024 года.

Роднянский заявил в Instagram, что академия долгое время состояла из очень пожилых белых мужчин. Он также напомнил об исследовании 2015 года о том, что 92% кинорежиссёров были мужчинами, а в 86% фильмов главные роли исполняли белые актёры.

В Киноакадемии за три года оказалось более 3000 новых кинематографистов. И в прошлом году главный «Оскар» взяла южнокорейская драма «Паразиты», моментально доказав, что изменения сработали: Киноакадемия впервые наградила неамериканский фильм главным призом, — написал продюсер.

В интервью «МК» Роднянский объяснил , что сложно судить об изменениях, не вдаваясь в контекст многолетней борьбы с расизмом и другими проявлениями дискриминации и не зная «тех отличий, которые существуют в разных городах и штатах».

Ранее на сайте академии появился список новых требований, которые следует соблюсти, чтобы претендовать на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

Установлены четыре критерия, из которых минимум два должны быть выполнены, чтобы проект мог претендовать на награду. Минимум один из актёров, играющих роль первого или второго плана, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. В противном случае по меньшей мере 30% всей остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических, сексуальных меньшинств или людьми с ограниченными возможностями.

После публикации списка новых требований с критикой выступил российский режиссёр Андрей Звягинцев. Он заявил, что такие правила противоречат принципам искусства, писал NEWS.ru.