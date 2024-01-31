Роберт Гараев раскрыл детали продажи прав на экранизацию «Слова пацана» Роберт Гараев: на экранизацию «Слова пацана» претендовали несколько режиссеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роберт Гараев

На экранизацию документальной книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» претендовали несколько режиссеров, но выбор пал на Жору Крыжовникова, рассказал NEWS.ru автор книги Роберт Гараев. Он добавил, что экранизация книги — это всегда самый важный этап.

На самом деле для любой книги экранизация — это самый важный этап. Проходил аукцион, когда продавали права на ее экранизацию, было несколько соискателей, но когда я поговорил с Андреем Николаевичем (Першиным, настоящее имя режиссера. — NEWS.ru), принял решение. Это было обоюдное [согласие работать], — сказал Гараев.

Писатель добавил, что кино является важнейшим из искусств и он выиграл в лотерею, когда по его книге взялся работать такой талантливый режиссер, как Крыжовников. До этого автор заявлял, что после выхода книги в 2020 году ему не удалось на ней много заработать. За три года доходы писателя от продаж составили около миллиона рублей. Теперь же на волне успеха сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» к выходу в свет готовится новое издание книги, дополненное авторским послесловием, фотографиями участников казанских группировок 1970–1990-х годов и словариком с «пацанским» сленгом.

Ранее Гараев оправдал актера Рузиля Минекаева, которого обвинили в участии в платных корпоративах. Писатель заявил, что нет ничего плохого в том, если исполнитель роли Марата заработает на квартиру в Москве для своей семьи.