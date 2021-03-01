Роберт Де Ниро и Том Харди попали в лонг-лист антипремии «Золотая малина»

Антипремия Голливуда «Золотая малина» обнародовала расширенные списки худших актёров и фильмов 2020 года. В ближайшее время из них будут выбраны итоговые номинанты.
В лонг-лист антипремии попали не оправдавшие ожиданий картины «Чудо женщина: 1984», комедия Адама Сэндлера «Хэллоуин Хьюби» и драма Джоша Транка «Капоне. Лицо со шрамом». Среди актёров на «Золотую малину» претендуют Рон Ховард, Роберт Де Ниро, Энн Хэтэуэй, Роберт Дауни — младший, Том Харди, Джуди Денч и Гленн Клоуз, претендовавший на «Золотой глобус» за эту же роль.
Ранее стали известны лауреаты премии «Золотой глобус 2021». В номинации «Лучший драматический фильм» победила лента «Земля кочевников» режиссёра Хлои Чжао. Также на эту награду претендовали «Манк» Дэвида Финчера, «Отец» Флориана Зеллера, «Суд над чикагской семёркой» Аарона Соркина и «Девушка, подающая надежды» Эмиральда Феннела.
Как писал NEWS.ru, экс-президент США Дональд Трамп