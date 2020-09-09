Роберт Де Ниро и Джон Малкович сыграют в фильме от продюсера «Ирландца»

https://static.news.ru/photo/7bb3c466-f294-11ea-a03c-fa163e074e61_660.jpg Роберт Де Ниро Фото: Ik Aldama/Global Look Press

Американские актёры Роберт Де Ниро и Джон Малкович примут участие в фильме режиссёра Рэндолла Эмметта, известного как продюсер картины «Ирландец». Лента получила название «Умой меня в реке».

Проект расскажет о бывшем опиоидном наркомане, который хочет отомстить драгдилерам, виновным в смерти его невесты. По его следам идут два полицейских.

В картине также появится музыкант Колсон Бэйкер, известный как рэпер Machine Gun Kelly. Съёмки начнутся в начале ноября и пройдут в Джорджии и Пуэрто-Рико, сообщает Deadline.

Как писал NEWS.ru, актёры Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Джаред Лето и Адам Драйвер рассматриваются на участие в актёрском составе в новом фильме британца Ридли Скотта. В настоящее время с ними ведутся переговоры.