Роберт Де Ниро и Джон Малкович сыграют в фильме от продюсера «Ирландца»

Американские актёры Роберт Де Ниро и Джон Малкович примут участие в фильме режиссёра Рэндолла Эмметта, известного как продюсер картины «Ирландец». Лента получила название «Умой меня в реке».
Проект расскажет о бывшем опиоидном наркомане, который хочет отомстить драгдилерам, виновным в смерти его невесты. По его следам идут два полицейских.
В картине также появится музыкант Колсон Бэйкер, известный как рэпер Machine Gun Kelly. Съёмки начнутся в начале ноября и пройдут в Джорджии и Пуэрто-Рико,
Как писал NEWS.ru, актёры Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Джаред Лето и Адам Драйвер рассматриваются на участие в актёрском составе в новом фильме британца Ридли Скотта. В настоящее время с ними ведутся переговоры.
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