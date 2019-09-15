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Иностранные продюсеры получат за несколько лет около 2,3 млрд рублей за съёмки фильмов о России в рамках программы рибейтов.

Как сообщила руководитель направления экспорта креативных индустрий Российского экспортного центра Евгения Данильченко, программа предусматривает компенсацию не всей суммы, а лишь 30–40%, передаёт «ФедералПресс». В 2019 году будет выделено около 70...