Американский актёр Роберт Дауни-младший может сыграть Тони Старка/Железного человека в грядущем фантастическом боевике по мотивам комиксов Marvel — «Чёрная вдова». Эксцентричный миллиардер, по предварительным данным, фигурирует в списке героев фильма.
Главная же роль в ленте досталась Скарлетт Йоханссон, которая снова перевоплотится в бывшую советскую шпионку Наталью Романову/Чёрную вдову, передаёт портал
Ранее News.ru сообщал, что Человек-паук исчезнет из новых фильмов Marvel. Sony Pictures, которой принадлежат права на персонажа, и издатель комиксов не смогли прийти к общему знаменателю в конфликте, но не держат зла друг на друга.