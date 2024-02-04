Роберт Дауни — младший чуть не стал Пугалом Актер Роберт Дауни — младший пробовался на роль Пугала в «Бэтмене» Нолана

Фото: C Flanigan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роберт Дауни — младший

Американский актер Роберт Дауни — младший рассказал, что ходил на кастинг фильма «Бэтмен: начало» от режиссера Кристофера Нолана и пробовался на роль Джонатана Крейна по кличке Пугало. По его словам, которые передает CBS, в итоге это место досталось Киллиану Мерфи.

Дауни-младший подчеркнул, что во время кастинга Нолан был с ним вежлив. Однако актер предположил, что особенно не заинтересовал режиссера. Несмотря на это, Дауни-младший сыграл супергероя, но уже в другой киновселенной — Железного человека из Marvel.

Ранее Дауни-младшего заметили на съемках сериала «Сочувствующий» о войне во Вьетнаме от американской кинокомпании HBO. На фото с площадки звезда «Железного человека» выглядит сильно постаревшим со светло-рыжими волосами. Как оказалась, новая прическа голливудского актера является париком, поскольку он сбрил все волосы, так как не хотел носить накладную лысину во время съемок. В новом сериале Дауни-младший сыграет сразу несколько ролей, а также выступит в качестве продюсера проекта.

В Сети ранее появился новый трейлер фантастического фильма про супергероев «Мадам Паутина» от Sony Pictures Entertainment и Marvel Entertainment. Однако за одни сутки видеоролик на YouTube посмотрели всего 28 тысяч человек. Новая картина расскажет историю медсестры Кассандры Вебб, которая неожиданно раскрыла в себе способность видеть будущее.