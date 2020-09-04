Роберт Дауни-мл. объявил об уходе из киновселенной Marvel

https://static.news.ru/photo/009dc830-ee84-11ea-b716-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Американский актёр Роберт Дауни-мл. заявил, что покидает киновселенную Marvel. С 2008 года он сыграл Железного человека в 11 фильмах о Мстителях.

Дауни-мл. стал гостем подкаста SmartLess, ведущие которого поинтересовались у него, на какой стадии находятся его проекты в Marvel. На это он ответил, что они все уже завершены.

Несмотря на окончание работы артиста с киновселенной, с его участием по-прежнему готовится к выходу фильм «Чёрная вдова», российская премьера которого сейчас намечена на 28 октября.

В июне компания Marvel сообщила о планах перезапустить историю о Железном человеке. Над новым проектом будут работать писатель Кристофер Кэнтвелл и художник CAFU. Дизайн брони нового супергероя разработал Алекс Росс, писал NEWS.ru.