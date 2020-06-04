Ридли Скотт рассказал о продолжении «Чужого»

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Британский режиссёр Ридли Скотт рассказал о возможном продолжении серии хоррор-фильмов «Чужой». Он также обрисовал некоторые идеи для будущих картин.

Скотт дал интервью Los Angeles Times, в котором напомнил , что с тех пор, как снял первый фильм, существует масса сюжетных деталей, требующих разъяснений. Среди них — вопросы о том, кто и зачем создал и поместил опасный груз с яйцами Чужих на военный корабль, где они были впервые показаны зрителю, а также для чего были созданы ксеноморфы.

Вот это вот всё, думается, может стать идеей следующей картины, — сказал кинематографист.

Как писал NEWS.ru,, датский режиссёр Николас Виндинг Рефн рассказал, какие фильмы смотрит во время изоляции в связи с пандемией коронавируса. Он известен как постановщик фильма «Драйв».