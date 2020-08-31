Режиссёрская версия «Рокки 4» выйдет на юбилей фильма

https://static.news.ru/photo/8970561c-eb89-11ea-9796-fa163e074e61_660.jpg Фото: mgm.com

Американский актёр Сильвестр Сталлоне объявил дату выхода режиссёрской версии фильма «Рокки 4», в котором он исполнил главную роль. Картина выйдет 27 ноября, в день оригинальной премьеры, состоявшейся в 1985 году.

Сталлоне сообщил о выпуске режиссёрской версии в Instagram. Он отметил, что обновлённый фильм «выглядит отлично».

Спасибо MGM за возможность развлечь публику, — написал артист.

Исполнитель главной роли вырезал из своего варианта ленты сюжетную линию с роботом Поли. Он заявил, что эту машину «переплавили, и она стала банкой для пива».

Четвёртый фильм «Рокки» рассказывает о противостоянии Рокки Бальбоа и советского боксёра Ивана Драго, которого сыграл Дольф Лундгрен. Фильм получил один из самых низких рейтингов и показал самые крупные сборы среди всех работ франшизы.

Сильвестр Сталлоне сообщил о работе над картиной в июле. Тогда же он заявил, что расширенной версии «Рокки Бальбоа» 2006 года не будет, писал NEWS.ru.