https://static.news.ru/photo/f8f6519e-5ec1-11ea-889e-fa163e074e61_660.jpg Мохаммад Расулоф Фото: Steph/Lionel/Fdc13/Visual/Global Look Press

Иранского режиссёра Мохаммада Расулофа власти страны уведомили, что ему нужно явиться для отбывания тюремного заключения. Это случилось через несколько дней после того, как он стал победителем Берлинского кинофестиваля.

В 2019 году Расулофа признали виновным в распространении пропаганды против государственной системы через фильмы. Он приговорён к году тюрьмы, сообщает The Guardian со ссылкой на адвоката Насера Зарафшана.

Кинематографист получил уведомление о приговоре через SMS-сообщение. По словам защиты, артист не собирается сдаваться властям. Отказ связан со вспышкой коронавируса, и по этой же причине Расулоф планирует обжаловать приговор дистанционно.

Как писал NEWS.ru, фильм российских режиссёров Ильи Хржановского и Екатерины Эртель «Дау. Наташа» получил приз Берлинале за лучшую операторскую работу.