Иранского режиссёра Мохаммада Расулофа власти страны уведомили, что ему нужно явиться для отбывания тюремного заключения. Это случилось через несколько дней после того, как он стал победителем Берлинского кинофестиваля.
В 2019 году Расулофа признали виновным в распространении пропаганды против государственной системы через фильмы. Он приговорён к году тюрьмы,
Кинематографист получил уведомление о приговоре через SMS-сообщение. По словам защиты, артист не собирается сдаваться властям. Отказ связан со вспышкой коронавируса, и по этой же причине Расулоф планирует обжаловать приговор дистанционно.
Как писал NEWS.ru, фильм российских режиссёров Ильи Хржановского и Екатерины Эртель «Дау. Наташа» получил приз Берлинале за лучшую операторскую работу.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен