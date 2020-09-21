Режиссёра Попогребского госпитализировали с тяжёлой травмой

Российский сценарист и кинорежиссёр Алексей Попогребский доставлен в одну из больниц Москвы с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
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Российским зрителям Попогребский известен по фильмам «Коктебель», «Простые вещи» и «Как я провёл этим летом». Он снял эти проекты по собственным сценариям.
Ранее NEWS.ru писал о происшествии во время съёмок телепередачи, случившемся с актрисой Светланой Светличной. На неё упал софит, медики диагностировали у артистки сотрясение мозга.
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