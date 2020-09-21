Режиссёра Попогребского госпитализировали с тяжёлой травмой

https://static.news.ru/photo/5777e17e-fc0b-11ea-bf72-fa163e074e61_660.jpg Алексей Попогребский Фото: Игорь Иванко​/АГН «Москва»

Российский сценарист и кинорежиссёр Алексей Попогребский доставлен в одну из больниц Москвы с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Как сообщает Telegram-канал «112», 48-летний Попогребский в настоящий момент находится в реанимации, медики оценивают его состояние как тяжёлое. Кинодеятель пояснил сотрудникам правоохранительных органов, что он упал, будучи пьяным.

Российским зрителям Попогребский известен по фильмам «Коктебель», «Простые вещи» и «Как я провёл этим летом». Он снял эти проекты по собственным сценариям.

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