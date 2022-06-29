Режиссёра Дьякова пригласили в американскую киноакадемию за «БоксБалет»

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Американская киноакадемия пригласила вступить в свой состав российского режиссёра Антона Дьякова, создателя мультипликационной короткометражки «БоксБалет». Об этом сообщила сама киноакадемия, пишет ТАСС.

Американская академия кинематографических искусств и наук расширяет число приглашений по вступлению в организацию до 397 артистов и деятелей, которые отличились своим вкладом в кинематограф, — сказано в сообщении.

В этом году приглашения получили представители 53 стран и территорий, среди которых 71 номинант на «Оскар» и 15 обладателей этой награды. Анимационная короткометражка «БоксБалет» Дьякова был в числе претендентов на награду в этом году. Но на прошедшей в конце марта церемонии награждения победителем среди короткометражек был признан фильм «Стеклоочиститель» Альберто Мьельго.

На счету Антона Дьякова порядка 10 работ. Высокую оценку среди них получили оценку «Виват, мушкетеры!» (2017) и «Питон и сторож» (2015). Его последний фильм «БоксБалет» рассказывает о любви балерины Ольги и боксёра Евгения. Помимо «Оскара» короткометражка была отмечена премией «Икар» и признана лучшей на фестивале «Короче».

Ранее сообщалось, что Российский режиссёр Антон Дьяков, номинированный на премию «Оскар» за короткометражный мультфильм «БоксБалет», не смог получить американскую визу. Из-за этого он лишился возможности отправиться на церемонию вручения наград.