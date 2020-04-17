Режиссёр «Заражения» возглавил комитет по восстановлению киноиндустрии США

https://static.news.ru/photo/ec6368f0-808f-11ea-bf14-fa163e074e61_660.jpg Стивен Содерберг Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Американский режиссёр Стивен Содерберг, известный как создатель фильма «Заражение» о китайском вирусе, возглавил комитет по восстановлению кинопроизводства США после пандемии коронавируса.

Коллегию создала Гильдия режиссёров Америки, сообщает Variety. В заявлении говорится, что организация будет сотрудничать не только с другими профсоюзами индустрии, но и с ведущими эпидемиологами США, так как одна из главных задач — сделать процесс кинопроизводства безопасным.

Комитет, состоящий из режиссёров, их ассистентов и производственных продюсеров, начнёт работу над изучением способов безопасного возвращения к показу фильмов в кинотеатрах, которое так важно для нашей культуры и искусства, — говорится в письме.

Как писал NEWS.ru, триллер «Заражение» американского режиссёра Стивена Содерберга 2011 года, который рассказывает о смертельном вирусе, зародившемся в Китае, снова стал популярен в онлайн-кинотеатрах. Популярность ленты связана с пандемией коронавируса.