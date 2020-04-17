Режиссёр «Заражения» возглавил комитет по восстановлению киноиндустрии США

Американский режиссёр Стивен Содерберг, известный как создатель фильма «Заражение» о китайском вирусе, возглавил комитет по восстановлению кинопроизводства США после пандемии коронавируса.
Коллегию создала Гильдия режиссёров Америки,
Комитет, состоящий из режиссёров, их ассистентов и производственных продюсеров, начнёт работу над изучением способов безопасного возвращения к показу фильмов в кинотеатрах, которое так важно для нашей культуры и искусства, — говорится в письме.
Как писал NEWS.ru, триллер «Заражение» американского режиссёра Стивена Содерберга 2011 года, который рассказывает о смертельном вирусе, зародившемся в Китае, снова стал популярен в онлайн-кинотеатрах. Популярность ленты связана с пандемией коронавируса.
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