https://static.news.ru/photo/6db109f4-e1cf-11e9-9f47-fa163e074e61_660.jpg Кшиштоф Занусси Фото: Matteo Nardone/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Известный польский режиссёр Кшиштоф Занусси завершил работу над сценарием фильма с рабочим названием «Совершенное число». Он планирует приступить к съёмкам картины в 2020 году.

Лента, по словам самого автора, расскажет о молодом математике, который хочет «освободиться от денег». При этом режиссёр отметил, что у него много проектов, но он надеется найти время для работы над фильмом.

Кроме того, Занусси рассказал, что не любит пересматривать свои старые фильмы, предпочитая смотреть в будущее, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что компании Sony Pictures и Marvel достигли соглашения о съёмках продолжения «Человека-паука». Лента останется в киновселенной американской корпорации.