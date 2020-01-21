https://static.news.ru/photo/9625238a-3c28-11ea-bb79-fa163e074e61_660.jpg Уэс Андерсон Фото: Hans Klaus Techt/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский режиссёр Уэс Андерсон снова собрал большой звёздный состав для своего нового фильма.

Андерсон работает над своей десятой картиной под названием «Французский диспетчер», сообщает Independent.

Помимо Билла Мюррея и Оуэна Уилсона, которые часто сотрудничают с кинематографистом, в ленте появятся такие звёзды, как Эдриан Броуди, Тимоти Шаламе, Уиллем Дефо, Сесиль де Франс, Бенисио дель Торо, Венсан Макен, Фрэнсис МакДорманд, Элизабет Мосс, Сирша Ронан, Джейсон Шварцман, Леа Сейду, Лоис Смит, Тильда Суинтон, Кристоф Вальца и Кейт Уинслет.

Картину, снятую во Франции, называют «любовным письмом журналистам из редакции американской газеты в Париже 20-го века». В ней будет три сюжетные линии, и её хронометраж — чуть меньше двух часов.

«Французский диспетчер», предположительно, выйдет в мае и будет показан на Каннском кинофестивале.

Как писал NEWS.ru, американский актёр Леонардо Ди Каприо подтвердил, что работает с коллегой Робертом Де Ниро и режиссёром Мартином Скорсезе над новым фильмом.