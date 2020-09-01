Режиссёр Учитель заявил, что фильм про Цоя выйдет в любом случае

https://static.news.ru/photo/0cf6e084-ec50-11ea-a947-fa163e074e61_660.jpg Алексей Учитель Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Режиссёр Алексей Учитель, автор документальной картины «Рок» и скандальной «Матильды», ответил на обвинения со стороны родственников музыканта Виктор Цоя относительно фильма про легендарного лидера группы «Кино». Кинематографист заявил, что все разговоры про оскорбление памяти рокера, его таланта и наследия — это просто «чушь собачья».

Ранее в СМИ появились сообщения, что отец и сын лидера группы «Кино» Роберт и Александр Цои обратились с письмом к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «безотлагательно организовать проверку» и «принять надлежащие меры» в отношении фильма режиссёра Алексея Учителя «Цой». Наследники назвали фильм малопочтенным и пошлым зрелищем, которое нарушает их права.

Сам режиссёр отметил, что люди, выступающие с подобными заявлениями, не видели картину.

Я на данный момент могу сказать только одно: сам фильм эти люди не видели. Вот выйдет он, тогда и можно будет что-то заявлять. А пока это слухи и домыслы, — приводит слова Учителя «КП-Санкт-Петербург».

Как отметил режиссёр, съёмочная группа, работавшая над «Цоем», уже получила прокатное удостоверение. Они ждут момента, когда в российских кинотеатрах будут отменены введённые на фоне пандемии ограничения. Так что кино выйдет в любом случае, добавил Учитель.

Игровой фильм рассказывает больше о том, что произошло после гибели Цоя. Главным героем ленты стал водитель «Икаруса», который участвовал в смертельной для музыканта аварии. Сюжет основан на вымышленных событиях.

Как ранее писал NEWS.ru, отец Цоя Роберт Максимович прокомментировал информацию о письме с просьбой запретить выпускать в прокат фильм Алексея Учителя, рассказывающий об артисте. Он отметил, что не смотрел картину.