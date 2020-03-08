https://static.news.ru/photo/de25b838-6253-11ea-a596-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма "Звёздные войны" Фото: Lucasfilm/ ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Режиссёр знаменитых фильмов ужасов «Доктор Стрэндж» и «Синистер» Скотт Дерриксон поделился планами о том, что он может снять по «Звёздным войнам». По словам постановщика, действие картины развернулось бы на ледяных просторах планеты Хот.

По духу эта картина напоминала бы «Нечто» или «Хребты безумия». Рейтинг фильма был бы 17+, а привязки к нынешним персонажам и уже написанным сюжетным линиям у него бы не было, сообщает Movieweb.

Всё это Дерриксон опубликовал в Twitter, но после по каким-то причинам удалил запись. Сейчас режиссёр занят разработкой картины о Бермудском треугольнике с Крисом Эвансом.

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