Режиссёр сиквела «Достать ножи» показал первый кадр со съёмок в Греции

В Греции начали снимать очередное расследование Дэниела Крейга в роли Бенуа Бланка. Режиссёр и сценарист Райан Джонсон показал в своём Twitter первую фотографию со съёмок сиквела «Достать ножи».

Aaaaaaaand WEâRE OFF! Day one of filming on the next Benoit Blanc mystery. Thanks to all the lovely patient people here in Greece for letting us do all this murdering on their peaceful shores. pic.twitter.com/SUFptCpl3G — Rian Johnson (@rianjohnson) June 28, 2021

Спасибо всем милым людям в Греции за то, что позволили нам совершить все эти «убийства» на их мирных берегах, — написал Джонсон, прикрепив кадр.

Пока подробности о деле Бланка неизвестны, однако режиссёр не стал держать в тайне место, где будет происходить действие. Напомним, что первый фильм был посвящён расследованию загадочного убийства известного автора криминальных романов Харлана Тромби. Мужчину обнаружили мёртвым после празднования 85-летия. Главной версией становится суицид, но частный сыщик усомнился в этом и начал допрос всех членов семьи литератора. При бюджете в $40 млн фильм «Достать ножи» заработал в прокате $310 млн.

Дата премьеры нового фильма пока неизвестна, но фильм планируют выпустить на экраны в 2022-м.

Ранее стало известно, что звезда «Бойцовского клуба» Эдвард Нортон присоединился к актёрскому составу «Достать ножи 2». Кроме того, в проект пригласили американца Дейва Батисту. Их персонажи пока не разглашаются.