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Режиссёр сиквела «Достать ножи» показал первый кадр со съёмок в Греции

12:06, 30 июня 2021
Фото: Кадр из фильма/Lionsgate

В Греции начали снимать очередное расследование Дэниела Крейга в роли Бенуа Бланка. Режиссёр и сценарист Райан Джонсон показал в своём Twitter первую фотографию со съёмок сиквела «Достать ножи».

Спасибо всем милым людям в Греции за то, что позволили нам совершить все эти «убийства» на их мирных берегах, — написал Джонсон, прикрепив кадр.

Пока подробности о деле Бланка неизвестны, однако режиссёр не стал держать в тайне место, где будет происходить действие. Напомним, что первый фильм был посвящён расследованию загадочного убийства известного автора криминальных романов Харлана Тромби. Мужчину обнаружили мёртвым после празднования 85-летия. Главной версией становится суицид, но частный сыщик усомнился в этом и начал допрос всех членов семьи литератора. При бюджете в $40 млн фильм «Достать ножи» заработал в прокате $310 млн.

Дата премьеры нового фильма пока неизвестна, но фильм планируют выпустить на экраны в 2022-м.

Ранее стало известно, что звезда «Бойцовского клуба» Эдвард Нортон присоединился к актёрскому составу «Достать ножи 2». Кроме того, в проект пригласили американца Дейва Батисту. Их персонажи пока не разглашаются.

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