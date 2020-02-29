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Французская кинопремия «Сезар» в категории «Лучшая режиссура» досталась Роману Полански. Награду вручили за фильм «Офицер и шпион».

Церемония награждения прошла вечером 28 февраля. Сам режиссёр и остальные участники съёмочной группы на мероприятии не присутствовали. Накануне Полански заявил, что не придёт на церемонию, поскольку не желает, чтобы его линчевали.

Фильм «Офицер и шпион» также получил награду за лучший адаптированный сценарий (Полански и Роберт Харрис) и лучший дизайн костюмов.

Во время объявления победителя несколько актриса, в том числе Адель Энель, встали со своих мест и демонстративно покинули зал в знак протеста, пишет Meduza.

Как писал NEWS.ru, режиссёра в очередной раз обвинили в сексуальном насилии. На этот раз его жертвой назвала себя французская актриса Валентина Моннье. По её словам, инцидент произошёл в 1975 году, когда ей было 18 лет.