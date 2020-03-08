Джеймс Ван, снявший несколько популярных фильмов ужасов, выступит в роли продюсера нового проекта студии Universal.
Сюжет картины, съёмки которой ещё не стартовали, расскажет историю подростков, случайно узнавших, что их сосед создаёт в своём подвале ужасного монстра. Информации о названии хоррора и его актёрском составе пока нет,
Джеймс Ван — режиссёр, сценарист и актёр малазийского происхождения. На его счету такие кинофраншизы, как «Пила», «Заклятие», «Проклятие Аннабель», «Астрал», фильмы «Болотная тварь» и «И гаснет свет...».
Как писал NEWS.ru ранее, фильм «Заклятие» режиссёра Джеймса Вана назван самым лучшим хоррором десятилетия по версии «Кино Mail.ru». На втором месте в списке лучших фильмов ужасов оказалась лента «Оно» Андреса Мускетти, а третье место досталось картине «Сплит», снятой режиссёром Найтом Шьямаланом.
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