https://static.news.ru/photo/c238230e-60d2-11ea-955d-fa163e074e61_660.jpg Джеймс Ван Фото: Billy Bennight/AdMedia

Джеймс Ван, снявший несколько популярных фильмов ужасов, выступит в роли продюсера нового проекта студии Universal.

Сюжет картины, съёмки которой ещё не стартовали, расскажет историю подростков, случайно узнавших, что их сосед создаёт в своём подвале ужасного монстра. Информации о названии хоррора и его актёрском составе пока нет, передаёт Hollywood Reporter.

Джеймс Ван — режиссёр, сценарист и актёр малазийского происхождения. На его счету такие кинофраншизы, как «Пила», «Заклятие», «Проклятие Аннабель», «Астрал», фильмы «Болотная тварь» и «И гаснет свет...».

Как писал NEWS.ru ранее, фильм «Заклятие» режиссёра Джеймса Вана назван самым лучшим хоррором десятилетия по версии «Кино Mail.ru». На втором месте в списке лучших фильмов ужасов оказалась лента «Оно» Андреса Мускетти, а третье место досталось картине «Сплит», снятой режиссёром Найтом Шьямаланом.