Режиссёр Оливер Стоун привился российской вакциной от COVID-19

https://static.news.ru/photo/c2825592-3e43-11eb-b5f2-fa163e074e61_660.jpg Оливер Стоун Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский кинорежиссёр Оливер Стоун привился российской вакциной от COVID-19. По его словам, он не понимает, почему препарат игнорируют на Западе.

Я привился несколько дней назад, не знаю пока, насколько российская вакцина эффективна, но я слышал много положительных откликов о ней, — отметил Стоун, слова которого приводит РИА Новости.

Он также добавил, что ему предстоит сделать второй укол. Известно, что в настоящее время Стоун снимает фильм на Белоярской АЭС, расположенной в Свердловской области.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори. Еврокомиссия обещает максимально быстро принять все необходимые решения для допуска проверенных в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) вакцин от коронавирусной инфекции на рынок ЕС.

Ранее NEWS.ru писал, что эффективность вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» подтверждена на уровне 91,4%. Это следует из анализа данных в заключительной контрольной точке клинических исследований препарата.