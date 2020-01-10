Ной Хоули Ной Хоули Фото: F Sadou/AdMedia/Global Look Press

Ной Хоули, режиссёр новых частей «Звёздного пути», заявил, что его фильмы не станут сиквелом предыдущих картин.

Хоули заявил в интервью Deadline, что представит в киноленте свой взгляд на историю, который будет вдохновлён второй версией сериала «Следующее поколение», выходившего с 1987 по 1994 год.

В отличие от многих версий франшизы, сюжет которых строится по принципу «сила есть право», «Следующее поколение» — о познании, гуманизме, разнообразии и о творческом подходе в решении задач, — отметил кинематографист.

Он заявил, что сейчас проект находится на своей ранней стадии. Режиссёр ведёт переговоры с компанией Paramount, и ему нужно взяться за сценарий.

Как писал NEWS.ru, сотрудники NASA обнаружили на поверхности Марса пятно, напоминающее логотип сериала. Открытие было сделано, когда специалисты рассматривали снимки, сделанные аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter.

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