Ной Хоули, режиссёр новых частей «Звёздного пути», заявил, что его фильмы не станут сиквелом предыдущих картин.
Хоули
В отличие от многих версий франшизы, сюжет которых строится по принципу «сила есть право», «Следующее поколение» — о познании, гуманизме, разнообразии и о творческом подходе в решении задач, — отметил кинематографист.
Он заявил, что сейчас проект находится на своей ранней стадии. Режиссёр ведёт переговоры с компанией Paramount, и ему нужно взяться за сценарий.
Как писал NEWS.ru, сотрудники NASA обнаружили на поверхности Марса пятно, напоминающее логотип сериала. Открытие было сделано, когда специалисты рассматривали снимки, сделанные аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter.
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