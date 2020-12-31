Режиссёр последней картины с Кореневым рассказал о работе с артистом

https://static.news.ru/photo/b501ec22-4cfb-11eb-a372-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Режиссёр многосерийного фильма «Орлова и Александров» Виталий Москаленко — последнего в фильмографии Владимира Корненева — назвал смерть актёра утратой как для отечественного, так и для мирового кинематографа.

Это огромная потеря. Этот год достаёт... Это актёр мирового уровня — не европейского даже, — цитирует его Пятый канал.

Он отметил, что Коренев очень ответственно подходил ко всем этапам работы над ролью, начиная от внешнего вида своего персонажа до правок в репликах. По его словам, благодаря такой въедливости актёра из отснятых с его участием эпизодов не потребовалось ничего вырезать.

Коренев ушёл из жизни 2 января в возрасте 80 лет. Причиной смерти стал коронавирус. Почти полвека он прослужил в Московском драматическом театре имени Станиславского, а также сыграл немало ролей в кино. Самой знаковой из них является роль Ихтиандра в экранизации романа Александра Беляева «Человек-амфибия», вышедшей на экраны в 1961 году.

Соболезнования родным и близким Коренева выразил президент Владимир Путин. Он отметил, что актёр оставил достойный след в истории отечественной культуры и исполненные им роли запомнятся почитателям его таланта.

Как писал NEWS.ru, в Москве хотят увековечить память Коренева. В столичной думе заверили, что поддержат установку мемориальной таблички в память о нём, если такая инициатива поступит.