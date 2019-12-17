Константин Бронзит Константин Бронзит Фото: АГН «Москва»

Российский режиссёр Константин Бронзит прокомментировал новость о попадании его мультфильма в шорт-лист кинопремии «Оскар».

Создатель анимационной короткометражки «Он не может жить без космоса», претендующей на престижную награду, заявил, что не ожидал увидеть своё творение в списке, сообщает РИА Новости.

Я вообще удивлён, что я попал в этот список, потому что у меня получился сложный, тяжеловесный фильм, а академики этого не любят, — сказал артист.

Он отметил, что академики, выбирающие лучшую короткометражную анимацию, не обращают внимания на политику, но из десяти претендентов в номинацию попадут только пять работ.

Как писал NEWS.ru, работы Константина Бронзита прежде дважды претендовали на «Оскар».

Константин Бронзит

АГН «Москва»

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях