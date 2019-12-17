Российский режиссёр Константин Бронзит прокомментировал новость о попадании его мультфильма в шорт-лист кинопремии «Оскар».
Создатель анимационной короткометражки «Он не может жить без космоса», претендующей на престижную награду, заявил, что не ожидал увидеть своё творение в списке, сообщает
Я вообще удивлён, что я попал в этот список, потому что у меня получился сложный, тяжеловесный фильм, а академики этого не любят, — сказал артист.
Он отметил, что академики, выбирающие лучшую короткометражную анимацию, не обращают внимания на политику, но из десяти претендентов в номинацию попадут только пять работ.
Как писал NEWS.ru, работы Константина Бронзита прежде дважды претендовали на «Оскар».
Константин Бронзит
АГН «Москва»
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен