Режиссёр комедии «Зомби по имени Шон» снимет триллер по книге «Цепь»

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Британский режиссёр Эдгар Райт выступит режиссёром триллера по роману «Цепь» Эдриана Маккинти. Постановщик известен по комедиям «Типа крутые легавые» и «Зомби по имени Шон».

Сценарий напишет Джейн Голдман, работавшая над текстом к ленте «Kingsman: Секретная служба», сообщает Deadline. Производством займётся компания Universal Pictures.

Книга Маккинти рассказывает о женщине по имени Рэйчел, чью 11-летнюю дочь похищают. Единственный способ спасти девочку — украсть другого ребёнка. Чтобы дочь Рэйчел оказалась на свободе, родители следующей жертвы должны украсть ещё одного ребёнка. Если этого не случится и цепь будет разорвана, то её дочь убьют.

Как писал NEWS.ru, издание Kotaku опубликовало кадры мультфильма «Ая и ведьма», созданного по книге Earwig and the Witch Дианы Уинн Джонс, известной как создательница «Ходячего замка». Производством картины занимается студия Ghibli, основанная японским мультипликатором Хаяо Миядзаки.