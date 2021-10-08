Режиссёр «Игры в кальмара» рассказал о связи с главными героями сериала

Режиссёр и сценарист популярного сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хёк рассказал в интервью CNN о создании главных героев. По словам автора идеи и всего проекта, персонажи тесно связаны с его прошлым и его личностью. Два главных героя — Сон Ки Хун и Чхо Сан Воо — получили имена в честь старых друзей Дон Хёка.

Игрой в кальмара называлась одна из детских игр, в которые режиссёр играл в детстве. В ней команде нападающих нужно было пробиться сквозь территорию, отдалённо напоминающую по форме кальмара. Команда защитников при этом пыталась остановить их. Как известно, многие дети в Южной Кореи также играли в неё в детстве.

Это было очень тяжело физически, поэтому каждый раз, когда мы играли, кто‑то получал травму, рвал одежду или плакал, — признался он.

Сюжет сериала, по словам режиссёра, отражает «конкурентное общество», в котором мы живём сегодня. Это история о проигравших — тех, кто борется с трудностями повседневной жизни, и всё равно остается позади, и победителях, «которые повышают свой уровень».

Дон Хёк также назвал двух главных героев «Игры в кальмара» своими «внутренними клонами». По его словам, они представляют две стороны его личности.

Как и Ки Хун, меня воспитывала мать-одиночка в финансово неблагополучной среде <...> Как и Сан Воо, я поступил в Сеульский национальный университет, и весь район хвалил меня и возлагал на меня большие надежды, — пояснил создатель сериала.

Режиссёр признался, что за время съёмок первого сезона потерял шесть зубов из‑за стресса. Написание, продюсирование и постановка сериала в одиночку оказались для Дон Хёка по-настоящему трудной задачей. Именно поэтому ему тяжело пока представить, что он повторит этот опыт ради создания второго сезона. Однако, если изначально он исключил возможность выхода продолжения, сейчас он заявляет, что с достойной командой такой вариант развития событий возможен. Более того, он уже предположил, о чём может быть второй сезон проекта.

Я думаю, что проблема с полицейскими касается не только Кореи. Я часто вижу в новостях о мировых событиях, что силы правопорядка поздно принимают меры, из-за чего становится больше жертв или ситуация ухудшается, так как они оперативно ничего не сделали. Это вопрос, который я давно хотел поднять. Может, во втором сезоне я смогу поговорить об этом более подробно, — отмечал режиссёр.

Сериал «Игра в кальмара» вышел на платформе Netflix 17 сентября. Это первый южнокорейский развлекательный контент, который возглавил общемировой рейтинг стриминга. За 10 дней «Игра» заняла первое место в 90 странах, включая США, Канаду, Мексику и Бразилию (ключевые для сервиса регионы). Глава Netflix Тед Сарандос подтвердил, что «Игра в кальмара» — самый просматриваемый неанглоязычный проект стриминга. Более того, у сериала есть шансы стать самым популярным в истории платформы.

Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) подробно поговорил с NEWS.ru о сериале. Он назвал несколько фильмов («Платформа», «Пила», «Жёлтое море» и другие), после просмотра которых «Игра в кальмара», по его мнению, не сможет удивить зрителей.