Режиссёр «Хищных птиц» объяснила провал картины в прокате

Китайско-американский режиссёр Кэти Янь прокомментировала провал фильма «Хищные птица» вселенной DC в прокате. Картина собрала $200 млн при бюджете в $100 млн, что считается низким показателем с учётом затрат на продвижение ленты.
Янь
То, что проект возглавляла женщина, накладывало ещё больше обязательств, и я разочарована результатом, который показал, что мы пока еще не готовы к таким вызовам, — сказала кинематографистка.
Отмечается, что картина о приключениях Харли Квинн стала наименее прибыльным проектом среди всех адаптаций комиксов DC.
Как писал NEWS.ru, режиссёр фильма «Ангелы Чарли» Элизабет Бэнкс объяснила, что причина провала картины в первый уик-энд заключается в сексизме. По её словам, успех таких кинолент, как «Капитан Марвел» и «Чудо-женщина», обусловлен тем, что они относятся к «мужскому жанру».
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