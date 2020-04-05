Режиссёр «Хищных птиц» объяснила провал картины в прокате

https://static.news.ru/photo/27514108-77e9-11ea-adbf-fa163e074e61_660.jpg Кэти Янь Фото: instagram.com/cathyyan

Китайско-американский режиссёр Кэти Янь прокомментировала провал фильма «Хищные птица» вселенной DC в прокате. Картина собрала $200 млн при бюджете в $100 млн, что считается низким показателем с учётом затрат на продвижение ленты.

Янь заявила в беседе с The Hollywood Reporter, что она ожидала другого результата, когда работала над картиной.

То, что проект возглавляла женщина, накладывало ещё больше обязательств, и я разочарована результатом, который показал, что мы пока еще не готовы к таким вызовам, — сказала кинематографистка.

Отмечается, что картина о приключениях Харли Квинн стала наименее прибыльным проектом среди всех адаптаций комиксов DC.

Как писал NEWS.ru, режиссёр фильма «Ангелы Чарли» Элизабет Бэнкс объяснила, что причина провала картины в первый уик-энд заключается в сексизме. По её словам, успех таких кинолент, как «Капитан Марвел» и «Чудо-женщина», обусловлен тем, что они относятся к «мужскому жанру».