Режиссёр Герман оценил толерантность в американском кино

https://static.news.ru/photo/c5236772-ee08-11ea-8130-fa163e074e61_660.jpg Алексей Герман-младший Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Американские сценаристы меняют белых героев на темнокожих, потому что пытаются осуществить «сборку» своей страны. Их инициатива может повлиять на весь мир. Такое мнение высказал российский кинорежиссёр Алексей Герман-младший.

Мы со своей колокольни считаем все, что в этой части происходит в США, бредом. Но могу сказать, что это совсем не так. Они действительно пытаются осуществить новую «сборку» своей страны. И если афроамериканцам нужны были свои герои, то Голливуду удалось это сделать, в этом они молодцы, — отметил режиссёр.

По его словам, в этой истории есть явные перегибы. Но американцев нельзя судить за это, потому что они так чувствуют справедливость. Он считает, что толерантность меняет общество в США.

Мне кажется, что Запад вошёл в тяжёлую турбулентность, которая, в конечном итоге, окажет влияние на весь мир, — цитирует «Политика сегодня» слова Германа-младшего.

Как писал NEWS.ru, российские кинокритики назвали лучшие фильмы отечественного производства, снятые за последние 10 лет. Лидером оказался «Левиафан» Андрея Звягинцева. Второе и третье место заняли ленты «Трудно быть богом» Алексея Германа и «Теснота» Кантемира Балагова, получившие по пять упоминаний. По четыре раза были названы «Шапито-шоу», «Родина», «Елена», «Сердца бумеранг», которые разделили четвёртое, пятое, шестое и седьмое места.