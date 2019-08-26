https://static.news.ru/photo/6f2a0a7c-c7eb-11e9-b60e-fa163e074e61_660.jpg Константин Хабенский Фото: Сергей Булкин/News.ru

Актёр Константин Хабенский, сыгравший главную роль в фильме «Географ глобус пропил» Александра Велединского, может принять участие в его новом проекте. Об этом сообщил сам режиссёр.

По его словам, сейчас оба «думают об этом».

Мы с ним друзья, надеемся, что сложится совместная работа. Есть и вполне конкретная идея, но пока не хотел бы её озвучивать, — сказал Велединский в интервью ТАСС .

Он предположил, что «может получиться большой фильм, как сейчас говорят, блокбастер».

Сейчас, по словам режиссёра, он работает над мини-сериалом «Обитель» по роману Захара Прилепина.

Премьера состоится на канале «Россия-1» до конца года. Как писал News.ru, действие фильма разворачивается в 20-х годах прошлого столетия, он рассказывает историю любви между арестантом Соловецкого лагеря особого назначения и сотрудницей правоохранительных органов.