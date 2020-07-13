Режиссёр «Джокера» показал танцующего Хоакина Феникса на съёмках фильма

Американский режиссёр Тодд Филлипс опубликовал фотографию съёмок фильма «Джокер». На кадре актёр Хоакин Феникс в образе титульного героя исполняет танец в одной из главных картин.
Эпизод сняли в Нью-Йорке на лестнице, которая находится на 167-й стрит в районе Хайбридж в Бронксе. В цене используется песня Rock and Roll Part 2 британского исполнителя Гари Глиттера.
Уик-энд. Хотя сейчас уже какая разница? Берегите себя, — написал Филлипс, намекая на сбитый режим недели из-за режима изоляции.
После выхода «Джокера» лестница из фильма стала новой достопримечательностью Нью-Йорка. Высокий подъём в Бронксе после громкой премьеры киноленты наводнили поклонники и блогеры, писал NEWS.ru.
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