https://static.news.ru/photo/86cfef2a-c7ff-11e9-bb0d-fa163e074e61_660.jpg Тодд Филлипс Фото: Gabriel Maseda/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Режиссёр Тодд Филлипс опубликовал несколько тизеров фильма «Джокер». Обнародовано сразу шесть роликов.

Их Филлипс разместил в Instagram . Таким образом он анонсировал дату появления трейлера фильма. Причём, сделал это в виде шарады. В каждом из мини-клипов присутствует фрагмент надписи. Она появляется лишь на мгновение, но если сложить все части вместе, то получается фаза «Трейлер 8.28».

Таким образом, появления полномасштабного видео можно ожидать 28 августа.

Ранее Филлипс объявил дату мировой премьеры картины, которая расскажет о заклятом враге Бетмена. Она запланирована на 4 октября. Впервые ленту покажут на международном кинофестивале в Венеции.

Как писал News.ru, первый тизер-трейлер «Джокера» появился в свободном доступе ещё в апреле. Главную роль исполняет актёр Хоакин Феникс, известный по фильмам «Она» и «Переступить черту».