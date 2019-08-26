Режиссёр Тодд Филлипс опубликовал несколько тизеров фильма «Джокер». Обнародовано сразу шесть роликов.
Их Филлипс разместил в
Таким образом, появления полномасштабного видео можно ожидать 28 августа.
Ранее Филлипс объявил дату мировой премьеры картины, которая расскажет о заклятом враге Бетмена. Она запланирована на 4 октября. Впервые ленту покажут на международном кинофестивале в Венеции.
Как писал News.ru, первый тизер-трейлер «Джокера» появился в свободном доступе ещё в апреле. Главную роль исполняет актёр Хоакин Феникс, известный по фильмам «Она» и «Переступить черту».