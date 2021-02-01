Режиссёр «Чёрной Пантеры» создаёт сериал о Ваканде

https://static.news.ru/photo/095f0e54-64d9-11eb-8bb2-96000091f725_660.jpg Фото: pics.alphacoders.com

Сериал, действие которого будет происходить в известной поклонникам комиксов Marvel вымышленной стране Ваканда, создадут американский стриминговый сервис Disney+ и режиссёр фильма «Чёрная Пантера» Райан Куглер. Об этом сообщает издание Variety.

По данным издания, сериал запускается в рамках долгосрочного контракта режиссёра с корпорацией Disney. Помимо сериала о Ваканде предполагается запустить и другие проекты.

Для меня честь сотрудничать с корпорацией Walt Disney. Работа с ними над «Чёрной Пантерой» была сбывшейся мечтой. Будучи ярыми потребителями телевидения, мы очень счастливы запускать наше телевизионное сотрудничество с <...> замечательными студиями под эгидой Disney, — заявил Райан Куглер.

Фильм «Чёрная Пантера» вышел на большие экраны в 2018 году и стал 18-й по счёту картиной киновселенной Marvel. Фильм получил премию «Оскар» в номинациях «Лучшая музыка к фильму», «Лучший дизайн костюмов» и «Лучшая работа художника».

Исполнитель главной роли Чедвик Боузман умер от рака в августе 2020 года в возрасте 43 лет.

При этом премьера второй части «Чёрной Пантеры» запланирована на 8 июля 2022 года.

Ранее NEWS.ru писал, что актёр Итан Хоук станет главным антагонистом в супергеройском сериале «Лунный Рыцарь», который выйдет на сервисе потокового вещания Disney+.